Помощь в возвращении похищенных россией детей - Зеленский сообщил детали переговоров с эмиром Катара

КИЕВ. 22 октября. УНН. Поблагодарил за помощь в возвращении похищенных россией детей, обсудил украинскую формулу мира и ситуацию на Ближнем Востоке – Зеленский сообщил детали сегодняшнего телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, пишет УНН.

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“Разговаривал с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, чтобы поблагодарить Катар за гуманитарную помощь и важную посредническую роль в возвращении на родину незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. Украина решительно настроена продолжать сотрудничество для возвращения наших детей домой”, — написал Зеленский в своем Telegram.

Также, по словам Зеленского, они с эмиром согласились о важности деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, поиска мира и защиты гражданских.

“Отметил критическую необходимость непрерывной работы гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских и доставки гуманитарной помощи”, — добавил Зеленский.

Кроме этого, Президент Украины поблагодарил Катар за участие в предыдущих раундах переговоров по иормуле мира, а также за готовность принять участие во встрече на Мальте на следующей неделе.

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