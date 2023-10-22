Новости: Политика
22 октября 2023, 15:21 • Андрей Тысовский • 7230
Турция активно задействована в сохранении зернового коридора - МИД Украины
КИЕВ. 22 октября. УНН. Турция активно задействована в сохранении нового зернового коридора из Украины. Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, пишет УНН.
Напомнил, что Турция совместно с Болгарией и Румынией начали разминирование морских коридоров, по которым экспортируется украинское зерно
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“Не следует забывать, что Турция активно задействована в процессе сохранения зернового коридора. Совместно с нашими соседями Болгарией и Румынией они работают над разминированием тех коридоров, по которым Украина осуществляет транспорт зерна”
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Источник: УНН
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