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Турция активно задействована в сохранении зернового коридора - МИД Украины

Турция активно задействована в сохранении зернового коридора - МИД Украины

КИЕВ. 22 октября. УНН. Турция активно задействована в сохранении нового зернового коридора из Украины. Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, пишет УНН.

Напомнил, что Турция совместно с Болгарией и Румынией начали разминирование морских коридоров, по которым экспортируется украинское зерно

Цитата

“Не следует забывать, что Турция активно задействована в процессе сохранения зернового коридора. Совместно с нашими соседями Болгарией и Румынией они работают над разминированием тех коридоров, по которым Украина осуществляет транспорт зерна”

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Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, зерновой коридор
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