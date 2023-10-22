Турция активно задействована в сохранении зернового коридора - МИД Украины

КИЕВ. 22 октября. УНН. Турция активно задействована в сохранении нового зернового коридора из Украины. Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, пишет УНН.

Напомнил, что Турция совместно с Болгарией и Румынией начали разминирование морских коридоров, по которым экспортируется украинское зерно

Цитата

“Не следует забывать, что Турция активно задействована в процессе сохранения зернового коридора. Совместно с нашими соседями Болгарией и Румынией они работают над разминированием тех коридоров, по которым Украина осуществляет транспорт зерна”

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поговорил с Эрдоганом: обсудили зерновую инициативу и события в Израиле