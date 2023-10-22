В проекте бюджета Германии на следующий год не хватает 5 млрд евро на военную поддержку Украины

КИЕВ. 22 октября. УНН. В планируемом проекте бюджета Германии на 2024 год не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на конфиденциальный документ Бундесвера, передает УНН.

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Отмечается, что деньги на военные нужды Украины выделяются из бюджета «общего финансового управления». Минфин Германии заложил на помощь Киеву 4 млрд евро на 2024 год.

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«В распоряжении BILD оказался документ, где приводится расчет выделяемых средств. 3,1 млрд евро выделено на уже обещанные ранее меры помощи, 770 млн евро зарезервировано для МИД ФРГ и его помощи Украине. Таким образом, на новые военные проекты в 2024 году остается лишь 120 млн. Однако потребность гораздо выше: в Министерстве обороны Германии ожидают от Киева дополнительных запросов о помощи на 5,22 млрд евро», — пишет издание.

В Минобороны Германии перечисляется, на что нужно выделить больше средств. В частности, речь идет о 880 млн евро на системы ПВО; 675 млн евро — на бронетехнику, 935 млн евро — на защитную экипировку, 2,34 млрд евро — на ремонт, запасные части и логистику.

Окончательный проект бюджета Германии на 2024 год должен быть принят в середине ноября, до того, вероятно, будут идти напряженные переговоры, считает Bild.

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