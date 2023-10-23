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Зеленский отметил украинских воинов, которые "особенно проявили себя" на фронте

Зеленский отметил украинских воинов, которые "особенно проявили себя" на фронте

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил украинских воинов, которые "проявили себя особенно в эти недели". Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.

Цитата

"Сегодня я хочу отметить именно таких наших воинов, которые проявили себя особенно в эти недели. Воинов, которые особенно помогли Украине. На разных направлениях, в разных задачах. Но одинаково мощно, одинаково результативно", - сказал президент.

Детали

Зеленский выразил благодарность военным:

  • 57 отдельной мотопехотной бригады и 1 механизированного батальона 67 отдельной механизированной бригады (Купянское направление).
  • 53 и 110 отдельных механизированных бригад, 59 отдельной мотопехотной бригады и 79 ДШБ (Авдеевское и Марьинское направления).
  • 55 отдельной артиллерийской бригады (Донецкая область).
  • 68 отдельной егерской бригады и 95 отдельной бригады ДШВ (Лиманское направление).
  • 92 отдельной штурмовой бригады и 93 отдельной механизированной бригады (Бахмутское направление).
  • 46 аэромобильной бригады ДШВ (Мелитопольское направление).

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Источник: УНН
Теги: война, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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