Новости: Политика
23 октября 2023, 04:10 • Ольга Кацимон • 6000
Зеленский отметил украинских воинов, которые "особенно проявили себя" на фронте
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил украинских воинов, которые "проявили себя особенно в эти недели". Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.
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"Сегодня я хочу отметить именно таких наших воинов, которые проявили себя особенно в эти недели. Воинов, которые особенно помогли Украине. На разных направлениях, в разных задачах. Но одинаково мощно, одинаково результативно", - сказал президент.
Детали
Зеленский выразил благодарность военным:
- 57 отдельной мотопехотной бригады и 1 механизированного батальона 67 отдельной механизированной бригады (Купянское направление).
- 53 и 110 отдельных механизированных бригад, 59 отдельной мотопехотной бригады и 79 ДШБ (Авдеевское и Марьинское направления).
- 55 отдельной артиллерийской бригады (Донецкая область).
- 68 отдельной егерской бригады и 95 отдельной бригады ДШВ (Лиманское направление).
- 92 отдельной штурмовой бригады и 93 отдельной механизированной бригады (Бахмутское направление).
- 46 аэромобильной бригады ДШВ (Мелитопольское направление).
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Источник: УНН
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