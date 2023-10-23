Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,54 -0,0717  EUR: 38,70 0,0522 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5655

Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министры иностранных дел 27 стран ЕС обсудят в понедельник в Люксембурге ближневосточный кризис и дальнейшую поддержку Украины в войне против России. Об этом пишет Archyde, передает УНН.

Детали

Отмечается, что когда речь идет о Ближнем Востоке, вопрос заключается в том, как ЕС может помочь предотвратить региональную эскалацию конфликта. Что же касается Украины, то необходимо уточнить, как ЕС должен участвовать в обязательствах Запада по безопасности.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предложил взять на себя долгосрочные финансовые обязательства по военной помощи, а также использовать деньги ЕС для поддержки поставок современных истребителей и ракет.

В частности, он хочет мобилизовать пять миллиардов евро ежегодно с 2024 года до конца 2027 года.

Ранее считалось маловероятным, что на встрече министров будут приняты далеко идущие решения по основным вопросам. Другой темой встречи министров является конфликт между Арменией и Азербайджаном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина, Эстония и Люксембург запустили ИТ-коалицию. В рамках "Рамштайн" состоялась стартовая встреча

Источник: УНН
Теги: МЗС, ЕС, МИД, война, Евросоюз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.