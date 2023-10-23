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Украина получила девятый транш макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро

Украина получила девятый транш макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро

КИЕВ. 23 октября. УНН. Европейский Союз сегодня выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщил в понедельник Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

"Украина получила девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро от ЕС. Финансовая поддержка ЕС является одним из важнейших факторов, который помогает нам быть экономически сильными. В целом бюджетная поддержка ЕС Украине в 2023 году уже составляет 15 млрд евро. Благодарен (президенту Еврокомиссии) Урсуле фон дер Ляйен, (вице-президенту Еврокомиссии) Валдису Домбровскису за вашу непоколебимую солидарность с Украиной", - написал Шмыгаль в соцсети X.

Дополнение

9 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 миллиардов евро поддержки в виде кредитов на 2023 год через новый инструмент микрофинансовой помощи MFA+. 14 декабря 2022 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли соответствующее решение. Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредитной линии 16 января, оба они вступили в силу в тот же день. Первый транш кредитов в размере 3 миллиардов евро был выплачен 17 января 2023 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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