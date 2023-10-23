Зеленский сделал кадровые перестановки в СБУ: кто получил, а кто потерял должность

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Анатолия Сандурского с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Также уволил Владимира Петриченко с должности начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы президента.

Цитата

“Уволить Сандурского Анатолия Валерьевича с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины”, - говорится в указе президента.

Дополнение

Также президент уволил Владимира Петриченко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Он станет новым главой управления СБУ в Винницкой области. Своим указом с этой должности был уволен Анатолий Денисенко.

Также президент назначил:

Тамару Пашковскую начальником Управления работы с личным составом СБУ.

Андрея Швеца начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Андрея Падалку начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом СБУ