Зеленский сделал кадровые перестановки в СБУ: кто получил, а кто потерял должность
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Анатолия Сандурского с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Также уволил Владимира Петриченко с должности начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы президента.
Цитата
“Уволить Сандурского Анатолия Валерьевича с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины”, - говорится в указе президента.
Дополнение
Также президент уволил Владимира Петриченко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Он станет новым главой управления СБУ в Винницкой области. Своим указом с этой должности был уволен Анатолий Денисенко.
Также президент назначил:
- Тамару Пашковскую начальником Управления работы с личным составом СБУ.
- Андрея Швеца начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
- Андрея Падалку начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом СБУ