Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,54 -0,0717  EUR: 38,70 0,0522 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15135

Около 70 парламентов и ассамблей будут представлены на саммите Крымской платформы в Праге

Около 70 парламентов и ассамблей будут представлены на саммите Крымской платформы в Праге

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 23 октября. УНН. На саммите Крымской платформы, который состоится в Праге 24 октября, примут участие представители почти 70 парламентов и парламентских ассамблей со всего мира. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Количество участвующих парламентов свидетельствует об одном - интерес не угасает, как это пытаются сказать, а наоборот разыгрывается. И в этот раз почти 70 парламентов, парламентских ассамблей представлены здесь. Это огромная цифра, я не знаю больше такого собрания на уровне парламентов, спикеров, вице-спикеров и других представителей», - сказал он.

Детали

Украина уже второй раз собирает парламентский саммит Крымской платформы, в прошлом году он прошел в Хорватии. По словам Стефанчука, нынешний саммит в Праге будет полностью посвящен украинским вопросам. Основные темы – это война, Крым, архитектура безопасности.

Спикер отметил, что благодаря межпарламентской дипломатии к саммиту удалось привлечь представительства парламентов Африки и Латинской Америки. Он объяснил важность этого шага тем, что россия традиционно поддерживала устойчивые связи со странами Глобального Юга, и Украине нужно также влиять на это направление и объяснять ситуацию со своей стороны, чтобы бороться с российской пропагандой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

Источник: УНН
Теги: ВР, Крым, парламент, Крымская платформа, Руслан Стефанчук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.