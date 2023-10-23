Около 70 парламентов и ассамблей будут представлены на саммите Крымской платформы в Праге

КИЕВ. 23 октября. УНН. На саммите Крымской платформы, который состоится в Праге 24 октября, примут участие представители почти 70 парламентов и парламентских ассамблей со всего мира. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

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«Количество участвующих парламентов свидетельствует об одном - интерес не угасает, как это пытаются сказать, а наоборот разыгрывается. И в этот раз почти 70 парламентов, парламентских ассамблей представлены здесь. Это огромная цифра, я не знаю больше такого собрания на уровне парламентов, спикеров, вице-спикеров и других представителей», - сказал он.

Детали

Украина уже второй раз собирает парламентский саммит Крымской платформы, в прошлом году он прошел в Хорватии. По словам Стефанчука, нынешний саммит в Праге будет полностью посвящен украинским вопросам. Основные темы – это война, Крым, архитектура безопасности.

Спикер отметил, что благодаря межпарламентской дипломатии к саммиту удалось привлечь представительства парламентов Африки и Латинской Америки. Он объяснил важность этого шага тем, что россия традиционно поддерживала устойчивые связи со странами Глобального Юга, и Украине нужно также влиять на это направление и объяснять ситуацию со своей стороны, чтобы бороться с российской пропагандой.

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