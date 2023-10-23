Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,54 -0,0717  EUR: 38,70 0,0522 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7695

Конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлечь от поддержки Украины - глава МИД Литвы

Конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлечь от поддержки Украины - глава МИД Литвы

Габриэлюс Ландсбергис

КИЕВ. 23 октября. УНН. Конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлечь ЕС от поддержки Украины, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием глав МИД стран ЕС в понедельник, пишет УНН.

Цитата

"Я действительно ожидаю, что мы будем заметным и важным партнером в разрешении кризиса в Израиле и Палестине, потому что это также касается нашей безопасности и принципов, за которые мы боремся в Украине относительно верховенства закона и тому подобное", - отметил глава МИД Литвы.

"Мы не можем забывать, мы не можем отводить взгляд от Украины... Мы наблюдаем возобновление наступления россии, и это напоминает нам, что россияне ждут подобных ситуаций, когда мы обращаем наше внимание еще куда-то, чтобы они могли возобновить свои атаки, - указал Ландсбергис. - Моя главная надежда заключается в том, что мы сможем послать месседж с помощью финансирования о том, что Европа привержена определению целей обороны Украины. Иначе это просто замедляет нас и в некоторых случаях доказывает, что мы не так эффективны, как могли бы быть".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке имеют разные причины и последствия, но рф пользуется ситуацией - Боррель

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, Литва, Израиль, Палестина, война, Ближний Восток, сектор Газа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.