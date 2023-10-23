Конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлечь от поддержки Украины - глава МИД Литвы
Габриэлюс Ландсбергис
КИЕВ. 23 октября. УНН. Конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлечь ЕС от поддержки Украины, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием глав МИД стран ЕС в понедельник, пишет УНН.
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"Я действительно ожидаю, что мы будем заметным и важным партнером в разрешении кризиса в Израиле и Палестине, потому что это также касается нашей безопасности и принципов, за которые мы боремся в Украине относительно верховенства закона и тому подобное", - отметил глава МИД Литвы.
"Мы не можем забывать, мы не можем отводить взгляд от Украины... Мы наблюдаем возобновление наступления россии, и это напоминает нам, что россияне ждут подобных ситуаций, когда мы обращаем наше внимание еще куда-то, чтобы они могли возобновить свои атаки, - указал Ландсбергис. - Моя главная надежда заключается в том, что мы сможем послать месседж с помощью финансирования о том, что Европа привержена определению целей обороны Украины. Иначе это просто замедляет нас и в некоторых случаях доказывает, что мы не так эффективны, как могли бы быть".
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