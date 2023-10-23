Экс-регионал Владимир Продивус через суд хочет признать своей собственностью акции предприятия, отсутствие которых задекларировал трижды

КИЕВ. 23 октября. УНН. Известный украинский юрист Ростислав Кравец, анализируя практику Верховного Суда, обратил внимание на решение по делу №902/1076/21, в котором экс-нардеп отсудил контрольный пакет акций предприятия, которые якобы незаконно выбыли из его собственности в 2014 году, хотя он, будучи субъектом декларирования, трижды задекларировал отсутствие этих ценных бумаг в своей декларации.

Речь идет об экс-депутате от Партии Регионов Владимире Продивусе. В октябре 2021 года Владимир Продивус обратился в Хозяйственный суд Винницкой области с иском об истребовании контрольного пакета акций ЧАО "Винницкий Универмаг". Акции этого предприятия согласно договору купли-продажи Владимир Продивус продал еще в 2014 году.

В суде Владимир Продивус заявил, что о продаже акций, которая состоялась в 2014 году, он якобы ничего не знал вплоть до конца 2020 года.

Однако почему-то в декларациях, которые он лично подавал как народный депутат в 2015, 2016 и 2017 годах, эти акции отсутствуют. Это при всем том, что речь идет о контрольном пакете акций в 51%, а потому без принятия участия таким акционером в деятельности предприятия, за шесть лет оно бы просто обанкротилось. Как сообщает Ростислав Кравец, несмотря на это, а также тот факт, что сроки исковой давности прошли еще в 2018 году, суд принял решение в пользу Продивуса В.С.

Очевидно, что экс-нардеп где-то указал ложную информацию: или трижды в декларациях в 2015, 2016 и 2017 годах, или же в суде, когда утверждал, что не знал об отчуждении имущества. А за счет того, что декларации за 2015-2017 годы не были в открытом доступе, Владимиру Продивусу удалось скрыть информацию и от Суда. Напоминаем, что Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации, поэтому никакой ответственности экс-нардеп не понесет.

Согласно данным ресурса Судебная власть Украины, а также Единого государственного реестра судебных решений, на рассмотрении в Верховном Суде находится еще одно подобное дело под номером 902/975/21, слушание по которому назначено на 24.10.2023 года, где Продивус В.С. так же скрыл факт декларирования продажи акций уже другого акционерного общества ЧАО "ВОПАС 10599" аналогично еще в 2014 году и пытается их повторно вернуть в свою собственность.