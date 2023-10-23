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Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
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Зеленский провел важную Ставку: говорили о наступательных и оборонительных действиях

Зеленский провел важную Ставку: говорили о наступательных и оборонительных действиях

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украина Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где говорили исключительно о фронте, о наступательных и оборонительных действиях Украины, передает УНН.

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«Важная Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонительных действиях. Получили всю текущую информацию, дали поручения военным и разведке. Работаем дальше над освобождением нашей земли», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ракеты ATACMS, которые получила Украина от США, усилят украинское контрнаступление.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 294 799 человек, 5093 танка и сотен единиц другой военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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