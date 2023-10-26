В Одесской области проверяют психиатрический диспансер

КИЕВ. 26 октября. УНН. Одесская областная военная администрация назначила комплексную проверку в психиатрическом диспансере, сообщил заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов, передает УНН.

Детали

По его словам, проверки происходят во всех медицинских учреждениях области - в некоторых завершены с последующим увольнением руководителей. Относительно психиатрической больницы - в ОВА поступили многочисленные жалобы от представителей медицинского сообщества и коллектива, которые обеспокоены ситуацией в этом медучреждении, сказал Харлов.

«23 октября текущего года в соответствии с распоряжением главы ОВА Олега Кипера назначена проверка указанного медицинского учреждения, по результатам которой будет дана правовая оценка всем тем нарушениям, изложенным в многочисленных обращениях, и приняты соответствующие решения. Члены комиссии уже начали проверку указанного диспансера», - отметил Харлов.

Напомним

По результатам комплексной проверки Олег Кипер уволил недавно Ирину Парамонову, руководителя Центра экстренной помощи.

Ранее он сменил руководителя областного онкодиспансера на Ольгу Покитко, а на должность руководителя Центра социально значимых болезней назначил Светлану Изомимову.

Руководителя профильного департамента ОВА Наталью Одарий-Захарьеву уволил почти сразу после своего назначения. Массовые увольнения Кипер объясняет наведением порядка в медицинской сфере региона.