Уэльс признал Голодомор геноцидом украинского народа

КИЕВ. 26 октября. УНН. Парламент Уэльса принял решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Великобритании.

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"Мы благодарны парламенту Уэльса и министру конституции Уэльса Мику Антониву за признание Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом против украинцев", – отметили в украинском посольстве в соцсети X.

Дополнение

Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа также парламенты 30 стран мира. Кроме того, 12 октября 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор геноцидом украинского народа.

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