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Премьер Словакии Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине

Премьер Словакии Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине

КИЕВ. 26 октября. УНН. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, пишет УНН со ссылкой на Aktuality.sk.

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"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов", - сказал Фицо.

Дополнение

25 октября президент Словакии Зузана Чапутова назначила главу Smer-SD Роберта Фицо главой нового коалиционного правительства, сформированного по итогам досрочных парламентских выборов в сентябре.

Как отмечалось в прессе, с его вступлением в должность Словакия становится, после Венгрии, второй страной из "Вышеградской группы" (V4), отказавшейся от поставок оружия Украине, которая противостоит российскому военному вторжению.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, военная помощь, Словакия
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