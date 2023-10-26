На заседании лидеров государств ЕС обсудят вопрос 12 пакета санкций рф - Стефанишина

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня на заседании Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС одним из важнейших вопросов будет вопрос санкций. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Елена Стефанишина в эфире телемарафона, информирует УНН.

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"Одним из дополнительных вопросов и, пожалуй, самых важных политически будет вопрос именно санкционной политики. Уже почти подготовлен 12 пакет санкций, который готов ЕС ввести. Мы знаем, что ограничение на импорт в ЕС бриллиантов из россии будет одним из "хедлайнеров" санкционного списка. И как только лидеры государств ЕС согласуют механизм контроля такого импорта, санкции будут согласованы. Надеемся, что сегодня лидеры достигнут согласия и можно будет ожидать решения достаточно быстро".

Дополнение

В пригласительном на саммит письме от президента Европейского совета Шарля Мишеля, говорится, что европейские лидеры в Брюсселе 26 октября обсудят также ускорение предоставления военной поддержки Украине и использование замороженных активов россии.

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