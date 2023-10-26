Зеленский и премьер Дании обсудили реализацию украинской Формулы мира

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудили сохранение единства в Европе и реализацию украинской Формулы мира, передает УНН.

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«Телефонный разговор с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Поблагодарил за недавний визит министра обороны Дании в Украину и всю разностороннюю и своевременную помощь, которую предоставила эта страна. В частности, за патронат, который Дания взяла над Николаевом», - сообщил Зеленский.

Зеленский отметил, что они констатировали важность дальнейшей долгосрочной макроэкономической поддержки Украины.

«Согласовали будущие совместные шаги в региональных и глобальных форматах. Кроме того, обсудили сохранение единства в Европе и реализацию украинской Формулы мира», - написал Зеленский.

Президент выразил благодарность за организацию первой встречи советников в Копенгагене и за готовность Дании прислать своего представителя на следующую встречу на Мальте.

Дополнение

25 октября сообщалось, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился в Киеве с министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном. Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил своего датского коллегу за усилия по поставке самолетов F-16 в Украину.