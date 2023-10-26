Глава Евросовета: на саммите ЕС обсудят больше поддержки для Украины

КИЕВ. 26 октября. УНН. Европейские лидеры на саммите 26-27 октября обсудят больше поддержки для Украины, в частности, тему замороженных активов и пересмотр многолетнего бюжета ЕС, где предусматривается инструмент помощи Украине Ukraine Facility. Об этом в четверг перед саммитом ЕС журналистам сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет УНН.

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"Ключевое для нас четко дать понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обсудим, как мы можем (предоставить - ред.) Украине больше поддержки, а также мы обсудим, к примеру, тему замороженных активов, чтобы убедиться, что мы мобилизуем много для поддержки Украины, для восстановления Украины. Мы также будем иметь решение о пересмотре многолетнего бюджета (MFF)", - указал глава Евросовета.

"Я уверен, что сегодняшняя встреча поможет Совету (ЕС) достичь дополнительного прогресса и как можно скорее достичь договоренностей. Надеемся на пересмотр MFF до конца года", - отметил Мишель.

Детали

По словам главы Евросовета, "мы имеем важный Европейский совет в трудные времена". "Сегодня важно продемонстрировать, что Европейский Союз един, един в защите наших принципов, в защите наших ценностей. Вот почему мы поддерживаем Израиль в его праве защищать себя в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Мы осуждаем ХАМАС за эту насильственную террористическую атаку. (...) Мы уверены, что снова подтвердим, выразим очень сильную, единую позицию", - сказал Мишель.

Напомним

Европарламент поддержал 50 млрд евро помощи Украине в рамках Ukraine Facility.