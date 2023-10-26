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Зеленский собрал военный кабинет: обсудил оборону и наступление с командующими

Зеленский собрал военный кабинет: обсудил оборону и наступление с командующими

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что собрал военный кабинет и обсудил оборону и наступление с командующими на местах, в частности, план дальнейших действий с конкретными сроками, передает УНН.

Цитата

"Военный кабинет в специальном формате.

Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалев, Содоль. Их подробные доклады по своим направлениям, оборонительным и наступательным действиям, специальным задачам. Откровенный разговор на важнейшие темы.

Доклады Главкома Залужного, министра Умерова, начальника ГУР МО Буданова и главы СБУ Малюка. План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК.

Согласовали позиции. Двигаемся дальше", - написал Зеленский в соцсетях.

Новость дополняется...

Источник: УНН
Теги: война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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