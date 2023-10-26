Орбан хочет переговоров с Украиной в Будапеште для снятия своего вето по помощи ЕС

КИЕВ. 26 октября. УНН. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет делегацию Украины в Будапеште, чтобы оговорить условия, при которых Венгрия снимет свое вето с военной помощи ЕС на 500 млн, сообщает УНН.

Детали

В ответ на вопрос о заблокированном транше ЕС военной помощи для Украины Орбан заявил:

"Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться".

Напомним

На заседании министров иностранных дел стран ЕС 23 октября снова не смогли принять предоставление очередного транша военной помощи для Украины на 500 миллионов евро, Венгрия выдвинула очередное требование.

Как пишет The Guardian глава правительства Венгрии Виктор Орбан сейчас в Европейском Союзе "изолирован больше, чем когда-либо", и в ЕС ожидают все больше проблем с Будапештом.

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