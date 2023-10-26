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Кулеба созвонился с главой МИД Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и эвакуацию иностранцев из Газы

Кулеба созвонился с главой МИД Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и эвакуацию иностранцев из Газы

КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, сообщает УНН.

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«Во время звонка с министром иностранных дел Саудовской Аравии мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Я подчеркнул важность защиты гражданского населения в Израиле и Газе. Мы обсудили проблему эвакуации иностранных граждан из Газы. Я отметил неотложность открытия гуманитарного коридора», - написал Кулеба в X.

Также он отметил, что Украина ценит вклад Саудовской Аравии в украинскую Формулу мира и ждет встречи на Мальте.

Кроме того, Кулеба обсудил с принцем совместные усилия для укрепления глобальной продовольственной безопасности, в частности предстоящий саммит "Зерно из Украины".

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Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Саудовская Аравия
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