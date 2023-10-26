Зеленский подписал закон об усилении финмониторинга политически значимых лиц

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Так, на сайте Верховной Рады указано, что закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц возвращен с подписью от Президента Украины.

Дополнение

Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.



Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной Радой Украины законопроекта об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.