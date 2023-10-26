Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,51 -0,0230  EUR: 38,47 -0,1484 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Без антибиотиков: врач рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке
Без антибиотиков: врач рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
25920

Зеленский подписал закон об усилении финмониторинга политически значимых лиц

Зеленский подписал закон об усилении финмониторинга политически значимых лиц

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Так, на сайте Верховной Рады указано, что закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц возвращен с подписью от Президента Украины.

Дополнение

Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.

Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной Радой Украины законопроекта об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.