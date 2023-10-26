29 нардепов подали заявление в полицию на Арестовича
КИЕВ. 26 октября. УНН. На бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича подали заявление в Национальную полицию 29 народных депутатов. Об этом заявила народный депутат Наталья Пипа, пишет УНН.
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«Я и 28 моих коллег - народных депутатов подали заявление в Национальную полицию на Арестовича за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения», - написала Пипа.
«... считаю (а моя семья, коллеги и сограждане горячо поддерживают), что Разведчик-Аматор является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам», - добавила она.
Детали
Со ссылкой на закон Украины №2310-IX от 19.06.2022, вводящий строгие ограничения по публичному использованию музыкального продукта государства-агрессора, Наталья Пипа обвинила экс-советника в нарушении ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю, дознавателю или органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления).
Согласно заявлению «он (Арестович - ред.) сообщил органу досудебного расследования о том, что народный депутат Наталья Пипа якобы совершила умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды».
Также депутаты, обвинившие Арестовича в ложных показаниях, считают, что его действия «прямо связаны с угрозой национальной безопасности Украины».
Напомним
В полиции подтвердили, что открыли уголовное производство в отношении бывшего внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича из-за его сексистских высказываний.
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