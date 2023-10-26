29 нардепов подали заявление в полицию на Арестовича

КИЕВ. 26 октября. УНН. На бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича подали заявление в Национальную полицию 29 народных депутатов. Об этом заявила народный депутат Наталья Пипа, пишет УНН.

Цитата

«Я и 28 моих коллег - народных депутатов подали заявление в Национальную полицию на Арестовича за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения», - написала Пипа.

«... считаю (а моя семья, коллеги и сограждане горячо поддерживают), что Разведчик-Аматор является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам», - добавила она.

Детали

Со ссылкой на закон Украины №2310-IX от 19.06.2022, вводящий строгие ограничения по публичному использованию музыкального продукта государства-агрессора, Наталья Пипа обвинила экс-советника в нарушении ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю, дознавателю или органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления).

Согласно заявлению «он (Арестович - ред.) сообщил органу досудебного расследования о том, что народный депутат Наталья Пипа якобы совершила умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды».

Также депутаты, обвинившие Арестовича в ложных показаниях, считают, что его действия «прямо связаны с угрозой национальной безопасности Украины».

Напомним

В полиции подтвердили, что открыли уголовное производство в отношении бывшего внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича из-за его сексистских высказываний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшего советника Офиса президента Арестовича объявили в россии в розыск