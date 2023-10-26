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Глава МИД Литвы призвал ЕС ускорить доставку Украине боеприпасов

Глава МИД Литвы призвал ЕС ускорить доставку Украине боеприпасов

КИЕВ. 26 октября. УНН. Евросоюз поставил лишь треть обещанных боеприпасов Украине и должен ускорить поставки. Об этом министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис написал в Х, передает УНН.

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«ЕС пообещал Украине 1 миллион артиллерийских снарядов. Пока что мы поставили только 300 тысяч. Тем временем Северная Корея поставила 350 тысяч в россию», - написал он.

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Он добавил, что ресурсы Евросоюза бесспорно больше, чем у КНДР, и европейцам не нужно застывать «в свете фар», пока в Украине продолжаются боевые действия и гибнут храбрые украинские люди.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, Литва
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