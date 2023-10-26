Порты Большой Одессы работают, и принимают суда, прошедшие временным коридором — Мининфраструктуры

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сообщение о якобы отмене и непрогнозируемой остановке временного коридора для гражданских судов из и в портов Большой Одессы не соответствует действительности. Об этом информирует пресс-служба Министерства восстановления, передает УНН.

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“Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ имеющиеся маршруты являются действительными и используются гражданскими судами”, — развенчали фейки в Министерстве инфраструктуры.

Детали

В Министерстве также отметили, что Украина внедрила коридор в сверхсложных условиях военной агрессии россии, поэтому следует учитывать, что его функционирование происходит с учетом текущей военной обстановки и погодных условий.

Сейчас в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 23 судна, — отметили в министерстве инфраструктуры. Согласно их последним данным, всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. В частности, 33 судна экспортировало более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

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Напомним

В начале недели, 23 октября, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский отчитался перед европейцами о работе временного морского коридора. В частности, во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Он отметил, что для экспорта Украина разработала новый механизм. Речь идет о лицензировании отдельных видов агропродукции. Предполагается выдача лицензии от правительства в течение 30-ти дней со дня получения заявки на экспорт. В это время Украина информирует Еврокомиссию и соответствующую страну о получении заявки. Без согласования этой страны лицензия на экспорт из Украины не выдается. Сольский пригласил страны, которые еще не определились, приобщаться к внедрению такого формата сотрудничества.