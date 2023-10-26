Ракеты Stinger и боеприпасы для NASAMS: США объявили о новом пакете помощи Украине на 150 млн долларов

КИЕВ. 26 октября. УНН. США объявили о новом пакете помощи на 150 млн долларов для Украины. В него, в частности войдут дополнительные боеприпасы для NASAMS, ракеты ПВО AIM-9M и зенитные ракеты Stinger. Об этом сообщает Голос Америки и госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

Цитата

«Сегодня США объявляют о новом транше оружия и оборудования для Украины, который поможет им поддерживать прогресс на поле боя и наращивать дальнейший импульс», - написал Блинкен в Х.

Детали

Голос Америки сообщил, что в пакет входят:

• дополнительные боеприпасы для NASAMS;

• ракеты ПВО AIM-9M;

• зенитные ракеты Stinger;

• дополнительные боеприпасы для HIMARS;

• артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

• ракеты TOW;

• системы Javelin;

• более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

• приборы ночного видения;

• подрывные боеприпасы для уборки препятствий;

• снаряжение для холодной погоды; и

• запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.