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Ракеты Stinger и боеприпасы для NASAMS: США объявили о новом пакете помощи Украине на 150 млн долларов

Ракеты Stinger и боеприпасы для NASAMS: США объявили о новом пакете помощи Украине на 150 млн долларов

КИЕВ. 26 октября. УНН. США объявили о новом пакете помощи на 150 млн долларов для Украины. В него, в частности войдут дополнительные боеприпасы для NASAMS, ракеты ПВО AIM-9M и зенитные ракеты Stinger. Об этом сообщает Голос Америки и госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

Цитата

«Сегодня США объявляют о новом транше оружия и оборудования для Украины, который поможет им поддерживать прогресс на поле боя и наращивать дальнейший импульс», - написал Блинкен в Х.

Детали

Голос Америки сообщил, что в пакет входят:
• дополнительные боеприпасы для NASAMS;
• ракеты ПВО AIM-9M;
• зенитные ракеты Stinger;
• дополнительные боеприпасы для HIMARS;
• артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
• ракеты TOW;
• системы Javelin;
• более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
• приборы ночного видения;
• подрывные боеприпасы для уборки препятствий;
• снаряжение для холодной погоды; и
• запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
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