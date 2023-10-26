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БМП-2 и танки Т-72ЕА: Дания передаст новый пакет помощи Украине

БМП-2 и танки Т-72ЕА: Дания передаст новый пакет помощи Украине

КИЕВ. 26 октября. УНН. Правительство Дании выделило для Украины очередной пакет военной помощи на 3,7 млрд датских крон (более 522 млн. дол). В пакет входят, среди прочего, артиллерия, танки БМП-2, танки Т-72ЕА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны страны.

Цитата

«Правительство приняло решение отправить в Украину очередной благотворительный пакет военной техники. В пакет входят, среди прочего, артиллерия, танки БМП-2, танки Т-72ЕА, а также бронированные инженерно-эвакуационные машины. Последний финансируется в сотрудничестве с Германией», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что это те виды техники и боеприпасов, которые востребованы Украиной и имеют решающее значение для сохранения Украиной своей сухопутной боевой мощи.

Пакет также обеспечивает поддержку Комплексного пакета помощи НАТО и совместных закупок артиллерийских боеприпасов ЕС.

Дополнение

США объявили о новом пакете помощи на 150 млн долларов для Украины. В него, в частности войдут дополнительные боеприпасы для NASAMS, ракеты ПВО AIM-9M и зенитные ракеты Stinger.

Источник: УНН
Теги: Украина, Дания
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