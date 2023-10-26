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В оккупированном Крыму россияне активно укрепляют Джанкой — “АТЕШ”

В оккупированном Крыму россияне активно укрепляют Джанкой — “АТЕШ”

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Во временно оккупированном Крыму российские военные активно укрепляют Джанкой. Про подготовку форпоста сообщают партизаны “АТЕШ”, передаёт УНН.

Цитата

“Наши агенты в рядах армии рф сообщают, что орки активно работают над укреплением Джанкоя инженерными сооружениями”, — сообщили партизаны.

Детали

Агенты движения “АТЕШ” так же следят за переброской личного состава и техники армии рф на местный аэродром.
Согласно данным партизан, оттуда мобилизованных россиян отправляют на фронт, где они погибают в “мясных” штурмах.

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Напомним

Ранее агенты “АТЕШ” сообщали, что в Луганской области россияне начали мобилизовать для войны против Украины студентов дневной формы обучения.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, аэропорт, мобилизация, Джанкой, укрепления, военная техника
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