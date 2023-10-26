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путин встречался с лидером партии "Яблоко": обсуждали необходимость "прекращения огня" в Украине

путин встречался с лидером партии "Яблоко": обсуждали необходимость "прекращения огня" в Украине

григорий явлинский

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня в рф диктатор владимир путин встретился с лидером политической партии "Яблоко" григорием явлинским. Как сообщает пресс-служба партии, речь шла о необходимости "прекращения огня" в Украине, передает УНН.

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«Как известно, прекращение огня является принципиальной позицией явлинского. Лидер «Яблока» считает, что необходимо как можно быстрее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать. григорий явлинский подробно изложил свою позицию», - говорится в сообщении.

Добавим

Выборы президента рф-2024 не обсуждались на встрече. Ранее явлинский заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение.

В то же время в кремле информацию о встрече путина и ялинского не комментируют.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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