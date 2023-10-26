Недостойный шаг: в Израиле резко отреагировали на приглашение главарей ХАМАС в москву

КИЕВ. 26 октября. УНН. Израиль расценивает приглашение руководства Хамас в Москву как постыдный шаг, который мотивирует террор и дает легитимацию зверствам террористов. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля, передает УНН.

Детали

В МИД Израиля отметили, что ХАМАС – террористическая организация, хуже, чем ИГИЛ.

Цитата

"Руки главарей ХАМАС запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков.

Израиль расценивает приглашение руководства Хамас в Москву как постыдный шаг, который мотивирует террор и дает легитимацию зверствам террористов", - говорится в заявлении.

Добавим

В МИД Израиля призвали российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС.

Напомним

В Москву прибыла делегация движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа.