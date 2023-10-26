Недостойный шаг: в Израиле резко отреагировали на приглашение главарей ХАМАС в москву
КИЕВ. 26 октября. УНН. Израиль расценивает приглашение руководства Хамас в Москву как постыдный шаг, который мотивирует террор и дает легитимацию зверствам террористов. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля, передает УНН.
Детали
В МИД Израиля отметили, что ХАМАС – террористическая организация, хуже, чем ИГИЛ.
Цитата
"Руки главарей ХАМАС запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков.
Израиль расценивает приглашение руководства Хамас в Москву как постыдный шаг, который мотивирует террор и дает легитимацию зверствам террористов", - говорится в заявлении.
Добавим
В МИД Израиля призвали российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС.
Напомним
В Москву прибыла делегация движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа.