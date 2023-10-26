В россии расследуют "теракт" с тортом: уроженец Мелитополя якобы пытался отравить 77 российских пилотов.

КИЕВ. 26 октября. УНН. В рф возбуждено уголовное дело против 33-летнего уроженца Мелитополя за якобы террористический акт в отношении выпускников военного авиационного училища Армавира. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Медиазона".

Детали

Управление следственного комитета по краснодарскому краю отчиталось о возбуждении уголовного дела о теракте, в котором фигурирует уроженец Мелитополя.

По данным российских следователей, 21 октября он приехал на встречу, где были 77 выпускников авиационного училища и передал присутствующим 20-килограммовый торт с эмблемой училища, а также коробку с виски Jameson. Мужчина сообщил, что это подарок от одного из однокурсников, который не смог приехать.

Как говорится в отчете, поведение курьера показалось летчикам странным и они не стали пробовать алкоголь и торт. Дальнейшая экспертиза якобы подтвердила наличие в торте и алкоголе медицинских препаратов в больших токсичных дозах.

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В настоящее время известно, что против него возбуждено уголовное дело по статье о совершении террористического акта, продолжаются допросы и экспертиза изъятых вещей. Мужчине грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним

21 октября военным летчикам рф подарили на выпускной огромный отравленный торт и алкоголь. В этот день выпускники училища отмечали 20-летие впуска в одном из ресторанов города. В попытке отравления выпускников армавирского летного училища в Ставрополе обвиняют украинца. По данным российских СМИ обвинение повесили на Егора Семенова из Мелитополя. Его задержали на следующий день по делу о мелком хулиганстве. За что Армавирский городской суд арестовал его на 15 суток.