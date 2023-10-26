Обсудили наступательные и оборонительные операции, а также потребности ВСУ: Залужный встретился с командующим сил НАТО в Европе и адмиралом Британии

КИЕВ. 26 октября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с командующим сил НАТО в Европе и адмиралом Великобритании. Речь шла о наступательных и оборонительных операциях, а также актуальных потребностях ВСУ, передает УНН.

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Залужный сообщил, что провел встречу в широком составе с нашими партнерами - Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.

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"Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонительные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и вероятные планы противника.

Остановились на актуальных потребностях Вооруженных Сил Украины в снарядах, дронах и военной технике. Отдельно обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

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Он также поблагодарил союзников за непоколебимую поддержку и помощь.

"Вместе мы сильнее, и вместе мы победим!" - резюмировал Залужный.

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