Зеленский призвал все оборонные компании Европы приходить в Украину
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил все оборонные компании Европы приходить в Украину и брать опыт, чтобы его приумножить. Об этом он сказал во время обращения к участникам заседания Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС, передает УНН.
Цитата
«Я благодарен за новую страницу нашего оборонного сотрудничества – за развитие военной промышленности в Украине и вместе с Украиной. Многие европейские оборонные компании присоединились. И я приглашаю все оборонные компании Европы приходить в Украину и брать наш опыт, чтобы его приумножить. Это именно то сотрудничество, которое сделает всех нас сильнее – на поколение», - сказал Зеленский.
Дополнение
Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann присоединилась к Альянсу оборонных индустрий Украины.