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Посол США подтвердила, что украинские пилоты начали обучение на F-16 в Аризоне

Посол США подтвердила, что украинские пилоты начали обучение на F-16 в Аризоне

КИЕВ. 26 октября. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, что украинские пилоты начали тренировки на самолетах F-16 в Аризоне, передает УНН.

Цитата

"Украинские пилоты сейчас тренируются на самолетах F-16 Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона. Это важная часть развития противовоздушной обороны Украины", - написала Бринк в соцсети Х.

По ее словам, "Соединенные Штаты гордятся тем, что вместе с европейскими партнерами поддерживают Украину в защите от жестокой агрессии россии".

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Напомним

В Соединенных Штатах Америки началась летная подготовка украинских пилотов на истребителях F-16.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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