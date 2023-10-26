Зеленский призвал ЕС расширять программы долгосрочной поддержки Украины

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам заседания Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС, заявил, что следует расширять программы долгосрочной поддержки Украины, передает УНН.

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«В таких противостояниях, как развязанное россией, побеждает тот, кто обеспечивает долгую стратегию. россия должна видеть, что ее амбиции захватчика выдержат меньше, чем наша способность защищать нашу свободу. И поэтому каждая утвержденная программа именно такой долгосрочной поддержки Украины – это четкий сигнал россии, что ее агрессия бесполезна и что сколько бы ресурсов путин ни сжег в войне, он все равно не победит», - сказал Зеленский.

Он отметил, что российская элита должна это видеть и чувствовать, чтобы российскому диктатору было сложнее удерживать свои позиции.

«Поэтому стоит расширять этот наш с вами опыт программ долгосрочной поддержки. Каждое из таких решений непростое. Но каждое из них – это защита свободы и нашей с вами Европы. Европы безопасной», - заявил Зеленский.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что финансовая поддержка Украины со стороны Европейского Союза должна стать на устойчивую основу уже до конца года, но будет связана с выполнением важных реформ.