Зеленский о военной помощи США: у врагов не должно быть иллюзий, будто защита свободы может не выдержать оборонного марафона

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американцев за новый пакет оборонной поддержки для Украины. И отметил, что важно, чтобы “у врагов свободы не возникало иллюзий, что защита свободы может не выдержать оборонного марафона”. Об этом среди прочего он заявил в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Общий объем этого американского пакета — 150 миллионов долларов. Я благодарю Президента Байдена, его команду, Конгресс Соединенных Штатов и всех американцев, которые ценят свободу. Очень важно, чтобы у врагов свободы не возникало иллюзий, будто защита свободы может не выдержать оборонного марафона”, — подчеркнул важность этого пакета помощи Зеленский.

Детали

Президент Украины отметил, что в новый американский пакет помощи вошли, в частности, ракеты для ПВО, ракеты для “хаймарсов”, боеприпасы, среди прочего и 155-й калир.

В своем видеообращении Зеленский также отметил и весомый датский пакет — в более чем 500 миллионов долларов. Глава государства выразил благодарность за предоставленную нашим защитникам дополнительную бронетехнику — танки, БМП. А также за дроны, снаряды для артиллерии.

“Я благодарю тебя, Дания! Это то, что действительно помогает нам беречь жизни наших людей на фронте”, — отметил Президент Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собрал военный кабинет: обсудил оборону и наступление с командующими

Напомним

26 октября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи на 150 млн долларов для Украины от США. В него, в частности войдут дополнительные боеприпасы для NASAMS, ракеты ПВО AIM-9M и зенитные ракеты Stinger.