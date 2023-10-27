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Словакия больше не будет предоставлять оружие Украине: спикер словацкого правительства назвал причину

Словакия больше не будет предоставлять оружие Украине: спикер словацкого правительства назвал причину

КИЕВ. 27 октября. УНН. Спикер правительства Словакии Петер Пеллегрини сделал заявление, в котором сказал, что Словакия не будет предоставлять больше оружие Украине, ведь уже исчерпала свои запасы. К тому же по мнению представителя словацкого правительства, в будущем ожидаются мирные переговоры. Об этом пишет УНН со ссылкой на Teraz.sk.

Цитата 

«Я не вижу в его (Роберта Фицо - ред.) заявлениях ничего, что отклонялось бы от того, что Словакия каким-то образом будет отдаляться от ЕС или НАТО. Понятно, что в будущем ожидается начало мирных переговоров», — Пеллегрини сказал на пресс-конференции. 

Детали 

Он, как отмечает издание, воспринимает заявления Фицо как признак того, что он будет отстаивать интересы Словакии при принятии решений в ЕС. 

Для председателя Национального совета Словацкой Республики важно, что премьер-министр ушел с заключением парламентского европейского комитета, в котором говорится, что Словацкая Республика продолжит помогать Украине. 

Однако Пеллегрини убежден, что Словакия уже не имеет возможности помочь Украине в военном плане. По его словам, помощь будет продолжаться в гуманитарной сфере или в рамках другой технической помощи. 

"Вероятно, это уже не будет о летальном оружии или ракетных системах, потому что мы уже высвободили их из наших мощностей. Если Словакия хочет поддерживать какие-либо меры собственной обороноспособности, она больше не имеет больших возможностей для военной помощи техническим оружием", - сказал Пеллегрини.

Перед отъездом на саммит Фицо заявил Европейскому комитету, что поддержит нулевую военную помощь Украине. По его словам, Кабмин готов предоставить гуманитарную помощь. В то же время он заявил, что не поддержит ссылку на новый пакет санкций против России, если не будет иметь анализа последствий в Словакии.

Напомним

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. 

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Словакия
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