Спикер Палаты представителей: Пакеты помощи для Украины и Израиля должны рассматриваться отдельно

КИЕВ. 27 октября. УНН. Новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил в четверг, что финансирование для поддержки Украины и Израиля должно рассматриваться отдельно, предположив, что он не поддержит пакет помощи президента Джо Байдена обеим странам на 106 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Джонсон, выступая в интервью Fox News, выразил беспокойство относительно финансирования Украины в целом, ведь считает, что любые деньги для Израиля нужно будет финансировать путем сокращения в других местах.

Он встретился с Байденом в четверг и сказал, что сказал сотрудникам Белого дома, что «наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей заключается в том, что нам нужно разделить эти вопросы».

Байден хочет, чтобы Конгресс выделил 106 миллиардов долларов дополнительного финансирования, при этом основная часть денег пойдет на укрепление обороны Украины, а остальное распределится между Израилем, Индийско-Тихоокеанским и пограничным правоохранительными органами.

Об украинском финансировании Джонсон сказал: «Мы хотим знать, какой там объект,’какая конечная игра в Украине. Белый дом этой информации не предоставил».

Отмечается, что Байден делает ставку на то, что включение денег для Израиля и иммиграции поможет убедить республиканцев в Палате представителей, осторожно посылающих дополнительные деньги Украине в поддержку этого мероприятия.

«Израиль – это отдельное дело – мы собираемся выдвинуть отдельную меру по финансированию Израиля на более 14 миллиардов долларов», – сказал Джонсон в интервью. Он сказал, что республиканцы Палаты представителей будут искать другие сферы для сокращения бюджета, чтобы финансировать расходы для Израиля.

Напомним

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона прокомментировал намерения спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона проверять помощь от США и подчеркнул, что Украина может предоставить всю необходимую информацию о поступлении и распределении помощи.





