Венгрия и Словакия критикуют увеличение помощи Украине на фоне обсуждения бюджета ЕС

КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг выступил против предоставления Евросоюзом Украине помощи в размере 50 миллиардов евро, а его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выразив сомнения относительно предоставления новой финансовой поддержки Киеву, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эти двое выступили на саммите ЕС, где обсуждался бюджет блока на ближайшие четыре года. Бюджетные решения требуют единогласия, и в четверг были очевидные разногласия.

Орбан заявил, что Венгрия не поддержит увеличение помощи Украине, если не увидит "очень хорошо обоснованного предложения".

"То, что перед нами... это не сработает. Поэтому сейчас мы откажемся и от этого, и посмотрим, чего мы достигнем в декабре", - сказал он.

Комментарии Орбана прозвучали в тот момент, когда Будапешт пытается получить миллиардную помощь, предусмотренную для Венгрии в бюджете ЕС, но заблокированную Европейской комиссией из-за опасений относительно верховенства закона. Между тем Орбан вызвал критику со стороны некоторых своих коллег на саммите за то, что он встретился с президентом россии владимиром путиным в Китае в этом месяце, в то время как москва ведет войну против Украины, а Европейский Союз избегает кремля.

Роберт Фицо из Словакии - в Брюсселе на следующий день после назначения премьер-министром в четвертый раз - заявил, что Братислава больше не будет поддерживать Украину в военном отношении.

"Мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи", - написал Фицо в социальных сетях из Брюсселя.

Фицо сослался на "повальную коррупцию", предостерегая от предоставления Киеву новых ресурсов, по словам двух дипломатов ЕС, информированных о дискуссиях лидеров за закрытыми дверями.

Другие государства Восточной Европы не согласились с этим, а президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложенных 50 миллиардов евро для Украины недостаточно.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что, кроме поддержки Украины, общие расходы должны возрасти для улучшения обороноспособности ЕС.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо поддержал продолжение поддержки Украины, но также призвал Еврокомиссию лучше использовать деньги в ее собственной казне. "То, что сегодня обсуждается, для нас неприемлемо", - сказал он.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил после переговоров, что некоторые новые расходы могут быть профинансированы за счет новых взносов, а некоторые могут быть получены за счет перетасовки ресурсов в бюджете.

Греция просила выделить больше денег на миграцию, на фоне того, как блок настаивает на усилении внешних границ и сокращении несанкционированных прибытий с Ближнего Востока и Африки.

Лео Варадкар из Ирландии добавил инвестиции в конкурентоспособность ЕС к длинному списку противоречивых приоритетов. "Где найти эти деньги, конечно, будет предметом серьезных дискуссий", - сказал он.

Дополнение

В декабре ЕС должен принять решение о пересмотре своего бюджета на 2021-2027 годы на 1,1 триллиона евро (1,2 триллиона долларов США), что уже испытывает трудности из-за чрезвычайных расходов во время пандемии COVID и с тех пор, как россия вторглась в Украину в 2022 году.

Руководитель блока предложил, чтобы государства-члены внесли больше средств в общую казну, чтобы предоставить Украине 50 миллиардов евро и потратить еще 15 миллиардов евро на вопрос миграции. Другое предложение предусматривает выделение 20 миллиардов евро на военную помощь Украине.