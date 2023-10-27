Евросоюз все еще не согласовал механизм, как направить замороженные российские средства на восстановление Украины - СМИ

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Европейском Союзе еще не достигли консенсуса о том, как использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Об этом со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

В материалы по итогам первого дня саммита лидеров ЕС, проходящего в Брюсселе, издание цитирует председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, который сказал, что ключевым приоритетом для ЕС сейчас является поддержка Украины, а также поиск способов предоставить Украине больше помощи. Поэтому на повестке дня стояла тема замороженных активов россии.

По данным дипломата одной из стран Евросоюза, ни одно из предложений, как их использовать для восстановления Украины, до сих пор не получило достаточной поддержки в Совете ЕС.

В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила на саммите направить деньги российских олигархов на компенсацию военных преступлений рф, зафиксированных международным судом в Гааге и включенных в соответствующий реестр.

Цитата

«Ущерб, нанесенный Украине, зафиксирован в реестре военных преступлений в Гааге. Украина имеет претензии к России, а мы признаем, что россия имеет претензии к нам, потому что у нас находится ее собственность. Поэтому мы урегулируем эти две претензии, а после окончания войны россия или олигархи могут обратиться к нам и если что-то останется после выплаты репараций Украине, урегулировать это между собой».

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