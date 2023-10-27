Зеленский обсудил с премьером Британии усиление ПВО и работу "зернового коридора" "несмотря на все угрозы"

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, стороны обсудили усиление ПВО Украины и функционирование «зернового коридора», сообщили в пятницу в Офисе Президента, пишет УНН.

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Президент Украины и Премьер-министр Великобритании, как указано, "обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности по усилению украинской системы ПВО ракетами и средствами для борьбы с дронами".

Президент также поблагодарил за "всю своевременную и разностороннюю помощь" от Соединенного Королевства, в частности, за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.

Собеседники подробно обсудили ситуацию на фронте.

«россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду», – рассказал Зеленский.

Зеленский проинформировал Сунака и о ситуации в Черном море и о действиях россии, которые создают опасность для гражданского судоходства, отметили в ОП.

По словам Главы государства, "несмотря на все угрозы «зерновой коридор» продолжит функционировать", указали в ОП. Собеседники обсудили дальнейшую работу над внедрением страхования гражданских судов.

Глава государства поблагодарил главу британского правительства за мощные слова поддержки Украины, которые прозвучали в британском парламенте 23 октября. Стороны также скоординировали позиции относительно сотрудничества на международных площадках и сохранения международной поддержки Украины.

Лидеры также поделились оценками ситуации на Ближнем Востоке и согласились, что прекращение эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.

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