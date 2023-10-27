Премьер Эстонии рассказала, как на саммите ЕС Фицо и Орбана засыпали вопросами по Украине

КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала журналистам в пятницу, как на саммите лидеров ЕС накануне премьер-министров Венгрии и Словакии засыпали вопросами о поддержке Украины, передает УНН.

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"Они высказывали свою точку зрения по этому поводу, и, конечно, им задавали вопрос, как вы видите будущее – если мы не поможем Украине, то какая альтернатива? Действительно, я имею в виду, что если россия выигрывет, что будет дальше? Почему вы думаете, что тогда вы в безопасности, когда мы отдадим Украину и их поддержку сейчас? Итак, вопросы есть, и на них не было ответа с их стороны. Итак, я думаю, мы должны, знаете, вести обсуждение дальше", - сказала Каллас перед началом второго дня саммита ЕС.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 26 октября, что хочет, чтобы предложение о 50 миллиардах помощи для Украины было более обоснованным, прежде чем он сможет на него согласиться, а его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию в Украине, выразив свои сомнения.

Но ни один из них не отверг это предложение категорически.