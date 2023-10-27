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Венгрия жаловалась, но не заблокировала: лидеры ЕС приняли выводы по Украине без изменений - СМИ

Венгрия жаловалась, но не заблокировала: лидеры ЕС приняли выводы по Украине без изменений - СМИ

КИЕВ. 27 октября. УНН. Выводы по вопросу Украины по итогам саммита ЕС 26-27 октября приняты без изменений, несмотря на жалобы Венгрии, сообщил в пятницу редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

"Выводы саммита ЕС по Украине приняты без каких-либо изменений. Венгрия пожаловалась, что стратегия ЕС по Украине не работает, но не заблокировала текст", - написал Йозвяк в соцсети X.

Напомним 

Как сообщалось, в проекте заявления лидеров ЕС говорилось, что ЕС "продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько нужно".

Лидеры ЕС, как указано, также должны были призвать Европейскую комиссию скорее выступить с предложением, которое первоначально должно было быть представлено в июле прошлого года, о том, как использовать замороженные государственные активы россии, чтобы помочь восстановлению Украины после разрушений, вызванных российским вторжением.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Венгрия, помощь
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