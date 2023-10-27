В Одесской области новый руководитель областной прокуратуры: им стал Игорь Домущей

КИЕВ. 27 октября. УНН. Первый заместитель Генерального прокурора Алексей Хоменко представил коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя. Им стал Игорь Домущей, сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Алексей Хоменко отметил, что Игорь Домущей зарекомендовал себя как высокопрофессиональный, мотивированный, квалифицированный руководитель, способный обеспечить надлежащую реализацию функций прокуратуры и выполнение поставленных задач в условиях борьбы с российским агрессором.

Новоназначенный руководитель Одесской областной прокуратуры поблагодарил за доверие и заверил, что совместно с коллективом приложит максимум усилий для реализации поручений и результативной работы ведомства.

Справочно

Игорь Домущей 1976 года рождения. Образование получил в Одесской государственной юридической академии. В органах прокуратуры – с 1998 года.

Трудовую деятельность начал в Николаевской области, где проработал 19 лет. В 2017-2018 годах работал в органах прокуратуры Запорожской области.

С 2018 по 2020 год занимал различные должности в прокуратуре Одесской области.

С марта 2021 года по июнь 2023 года руководил Болградской окружной прокуратурой в Одесской области. До назначения возглавлял Черкасскую областную прокуратуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский уволил Танцюру и назначил нового командующего Сил теробороны