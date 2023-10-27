Лидеры ЕС пообещали продолжать мощную поддержку Украины: о чем говорится в выводах саммита

КИЕВ. 27 октября. УНН. Лидеры ЕС пообещали, что продолжат мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины столько, сколько потребуется. И призвали главу дипломатии ЕС провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств блока по безопасности и доложить об этом Евросовету в декабре, а Еврокомиссию - ускориться с предложениями по использованию замороженных российских активов. Об этом говорится в выводах саммита ЕС 26-27 октября, передает УНН.

Детали

Европейский Совет повторил решительное "осуждение агрессивной войны россии против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН", и подтвердил "непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии".

"Европейский Союз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько нужно", - говорится в выводах.

О военной поддержке

В частности, как сообщается, "Европейский Союз и его государства-члены будут продолжать оказывать постоянную военную поддержку Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС, а также двустороннюю помощь государств-членов".

"Европейский Совет подчеркивает важность усилий государств-членов и, в ближайшей перспективе, необходимость ускорения предоставления военной поддержки Украине, чтобы помочь удовлетворить ее неотложные военные и оборонные потребности, включая ракеты и боеприпасы, в частности в рамках инициативы относительно одного миллиона артиллерийских боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны для защиты своих людей и критической и энергетической инфраструктуры", - сказано в выводах.

О гарантиях безопасности

Как отмечается, "в долгосрочной перспективе Европейский Союз и страны-члены вместе с партнерами будут способствовать будущим обязательствам по безопасности перед Украиной, что поможет Украине защитить себя, противостоять попыткам дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем". "Европейский Совет приглашает Высокого представителя, основываясь на структуре, которую должен одобрить Совет ЕС, провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об этих обсуждениях на заседании Европейского Совета в декабре. Военная поддержка и обязательства по безопасности будут предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны некоторых государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", - указали лидеры ЕС.

Об энергетике

"В условиях продолжающихся атак россии на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины Европейский Союз и его государства-члены усилят предоставление Украине гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, включая такое оборудование, как генераторы электроэнергии, силовые трансформаторы, мобильные пункты обогрева, высоковольтное и осветительное оборудование, чтобы помочь Украине и ее народу пережить еще одну зиму войны", - говорится в выводах.

О Формуле мира

Европейский Союз и его государства-члены, как отмечается, "будут продолжать свои усиленные дипломатические усилия и сотрудничество с Украиной и другими странами для обеспечения как можно более широкой международной поддержки всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и ключевых принципов и целей украинской Формулы мира, с целью проведения Глобального саммита мира".

О замороженных российских активах

"россия несет ответственность за огромный ущерб, нанесенный ее агрессивной войной против Украины. Нужен решительный прогресс, в координации с партнерами, относительно того, как любые чрезвычайные доходы, удерживаемые частными лицами, происходящие непосредственно от обездвиженных активов россии, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию в соответствии с действующими договорными обязательствами, а также в соответствии с законодательством ЕС и международным законодательством. Европейский Совет призывает Высокого представителя и Комиссию ускорить работу с целью представления предложений", - сказано в выводах.

Как сообщается, Европейский Союз "продолжает поддерживать ремонт, восстановление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами, включая процесс разминирования".

О компенсациях и трибунале

"россия и ее руководство должны нести полную ответственность за ведение агрессивной войны против Украины и другие тяжкие преступления по международному праву. Европейский Совет призывает продолжить работу, в том числе в рамках Основной группы, по усилиям по созданию трибунала для преследования за преступление агрессии против Украины, который имел бы широкую межрегиональную поддержку и легитимность, а также по созданию будущего механизма компенсации. Кроме того, Европейский Совет выражает свою поддержку работе Международного уголовного суда и осуждает попытки россии подорвать его международный мандат и функционирование", - указали лидеры ЕС.

О депортации

Европейский Совет также "решительно осуждает незаконную депортацию россией и передачу в россию и беларусь украинских детей и других гражданских лиц и призывает россию и беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение".

О санкциях, их обходе и поддержке россии другими странами

"Способность россии вести агрессивную войну должна быть еще больше ослаблена, в том числе путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полной и эффективной имплементации и предотвращения их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками. Европейский Совет осуждает продолжение военной поддержки россии в агрессивной войне, которую оказывают Иран и беларусь. Он также призывает все страны, особенно КНДР, не оказывать материальную или иную поддержку агрессивной войне россии", - отмечается в выводах.

Также указано, что Европейский Союз "активизирует свою работу с партнерами, чтобы противодействовать ложным российским нарративам и дезинформации о войне".

Об экспорте зерна

Упоминается и одностороннее решение россии прекратить реализацию Черноморской зерновой инициативы и ее преднамеренные атаки на украинские хранилища и экспортные объекты для зерна, а также ее действия по препятствованию свободе судоходства в Черном море, которые, как отмечают лидеры ЕС, "показывают, что россия продолжает использовать продовольствие как оружие и подрывать глобальную продовольственную безопасность". "Европейский Совет подчеркивает важность безопасности и стабильности в Черном море, жизненно важных для устойчивого экспорта зерна. Он поддерживает все усилия, включая усилия ООН, направленные на содействие экспорту украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции в страны, которые больше всего в этом нуждаются, в частности в Африке и на Ближнем Востоке", - говорится в выводах.

"Европейский Совет призывает к дальнейшему усилению пропускной способности путей солидарности ЕС для облегчения транзита и экспорта в эти страны и предлагает Комиссии предложить новые меры с этой целью", - указано в выводах.

О беженцах

Европейский Совет также приветствовал продление временной защиты для перемещенных лиц из Украины до марта 2025 года. "Европейский Союз остается преданным поддержке перемещенных лиц как в Украине, так и в Европейском Союзе, в том числе путем предоставления надлежащей и гибкой финансовой помощи странам-членам, которые несут наибольшее бремя расходов на лечение, образование и жизнь беженцев", - сказано в выводах.

О движении в ЕС

"Европейский Союз будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной, Республикой Молдова и Грузией и поддерживать их усилия по реформам на европейском пути", - подчеркнули лидеры ЕС.