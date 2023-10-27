Покушение на царёва в Крыму: ФСБ возбудила уголовное дело

КИЕВ. 27 октября. УНН. ФСБ россии возбудила уголовное дело, о покушении на экс-регионала Олега царёва в Крыму. Об этом пишут россСМИ ссылаясь на заявление пресс-службы ведомства, передаёт УНН.

Цитата

“В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ россии возбуждено уголовное дело по статье 277 („Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля“) УК россии”, — заявили в российском ведомстве.

Детали

Согласно данным СМИ, вокруг палаты царёва в больнице поставили охрану.

Работники ФСБ проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в оккупированном ими же Крыму.

По данным издания Mash нынче экс-нардеп от “партии регионов” Олег царёв находится в реанимации с огнестрельными ранениями. Он без сознания. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. И если оно ухудшится, то царёва направят на лечение в москву.

Также отмечается, что в последнее время друзья и родственники царёва якобы убеждали его нанять охрану. Однако политик эти советы всерьёз не воспринимал и сводил их в шутку. Всегда ходил один, даже несмотря на предупреждения близких.

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Напомним

Ранее УНН сообщал, что екс-нардеп-коллаборационист олег царёв находится в тяжелом состоянии после нападения.

О покушении на него в Крыму заявили в официальном Telegram-канале бывшего нардепа Украины. Согласно данным близких царёва, около полуночи на территории санатория им. Кирова в центре Ялты, где он поживает, в него дважды стреляли.

Дополнительно

Олег царёв бывший депутат украинского парламента IV-VII созывов. Пришёл к власти от “Партии регионов”. Известен своими пророссийскими взглядами.

В 2023 году СБУ объявила подозрение Олегу царёву в государственной измене. По данным украинских правоохранителей он сотрудничал с руководством минобороны россии после начала полномасштабного вторжения. царев предоставлял россии информацию о последствиях российских воздушных ударов по территории Украины. В частности, передал подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Официально объявлен в уголовный розыск. царёву инкриминируют ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК Украины. царёва признали виновным в публичных призывах к умышленным действиям по изменению территории и государственной границы Украины, а также свержению конституционного строя с использованием СМИ.