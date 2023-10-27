Фицо готов при определенных условиях увеличить взнос в бюджет ЕС, чтобы помочь Украине

КИЕВ. 27 октября. УНН. Словакия может увеличить свой вклад в бюджет Евросоюза в ближайшие четыре года на 400 млн евро в рамках пакета в 50 млрд евро, предназначенного для Украины, но высказал для этого условия. Об этом от имени премьер-министра страны Роберта Фицо сообщил правительственный офис, пишет УНН.

Детали

Среди условий финансовой поддержки Украины, которые высказал Фицо, сохранение существующих европейских фондов и контроль над средствами, которые выделяются Украине.

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«Мы не допустим никаких сокращений фондов ЕС, предназначенных для поддержки фермеров и устранения неравенства. Увеличенный бюджет Евросоюза будет использован для повышения конкурентоспособности и для борьбы с нелегальной миграцией. Необходимы гарантии того, что европейские деньги, в частности словацкие, не будут присвоены и что часть этих ресурсов будет использована для восстановления словацкой инфраструктуры в приграничных районах и для поддержки словацких компаний в восстановлении Украины», - сказал он.

Напомним

По данным Politico, во время саммита лидеров стран ЕС, проходящего в Брюсселе, премьеры Словакии и Венгрии выступили против выделения Украине 50 млрд евро, но в итоговом заявлении для СМИ об этом не говорилось. На двухдневном заседании Европейского совета в Брюсселе, а также во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Фицо подчеркнул, что будет продвигать словацкую политику и защищать словацкие интересы на саммитах ЕС.