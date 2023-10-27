Инициатива Grain from Ukraine и ситуация на Ближнем Востоке: Зеленский поговорил с главой ОАЭ

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства поблагодарил за гуманитарную помощь Украине со стороны ОАЭ, в частности за лекарства, медицинское оборудование, кареты скорой и тысячи генераторов.

Президент Украины отметил важность поддержки ОАЭ и странами Залива Украинской формулы мира. Он поблагодарил за участие эмиратской стороны в предварительных консультациях советников по национальной безопасности и внешней политике и за готовность отправить своего представителя на встречу на Мальте.

Зеленский рассказал о глобальной гуманитарной инициативе Grain from Ukraine и предложил ОАЭ присоединиться к ее реализации. Он также пригласил Объединенные Арабские Эмираты принять участие во втором международном саммите по продовольственной безопасности, который состоится вскоре.

Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Украины подчеркнул важность защиты гражданских лиц и обеспечения беспрепятственного функционирования гуманитарных коридоров.

Лидеры договорились продолжить работу над заключением соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

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