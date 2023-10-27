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Закупки в оборонной сфере: ГАСУ поддерживает возвращение прибыли поставщиков Минобороны в состав цены

Закупки в оборонной сфере: ГАСУ поддерживает возвращение прибыли поставщиков Минобороны в состав цены

КИЕВ. 27 октября. УНН. Госаудитслужба (ГАСУ) поддерживает возвращение прибыли в состав цены, соответствующие предложения направлены в Минобороны. Среди других предложений ведомства – вышеупомянутую прибыль предлагается направить на развитие военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении ГАСУ, передает УНН.

Цитата

“Госаудитслужба поддерживает возвращение прибыли в состав цены, соответствующие предложения направлены в Минобороны. Государственная аудиторская служба Украины, как один из исполнителей поручения Кабинета Министров Украины, подготовила свои предложения по урегулированию ситуации в сфере закупок в оборонной сфере” — говорится в сообщении ведомства.

Детали

В частности, с целью поддержки обороноспособности государства в период действия военного положения в Украине, Госаудитслужба поддерживает и считает целесообразным возвращение условия расчета цены с учетом прибыли, как это было до 24 февраля 2022 года.

Еще один ключевой момент, оглашенный сообщением — прибыль поставщиков Минобороны предлагается направить на развитие военно-промышленного комплекса.

В заявлении Госаудитслужбы также отмечается, что в связи с военным положением, они предлагают направить полученную прибыль на развитие военно-промышленного комплекса. А именно на разработку и внедрение инноваций, модернизацию, модификацию, достройку, дооборудование, реконструкцию и т.д.

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Источник: УНН
Теги: Минобороны, оборона, прибыль, промышленность, Госаудитслужба
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