Это средний палец всем солдатам, всем украинцам: премьер Люксембурга жестко отреагировал на взаимодействие Орбана с путиным

КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на полях саммита ЕС сделал жесткое заявление относительно рукопожатия главы венгерского правительства Виткора Орбана с российским президентом владимиром путиным. Об этом говорится в материале Politico, передает УНН.

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“Я должен сказать вам, что то, что я сказал вчера, все еще остается в силе — то, что Орбан сделал с путиным — это средний палец всем солдатам, всем украинцам, которые гибнут каждый день и которые страдают от российских атак”, — отметил премьер Люксембурга, когда его спросили, что ЕС должен сделать, чтобы прекратить непрерывное блокирование Венгрией финансовой помощи для Украины.

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Беттель добавил, что Европейский союз не должен стать заложником Орбана.

“(Орбан заявляет — ред.) если вам нужны деньги для Украины — тогда нам также нужны деньги для нас.

Мы в этой ситуации не должны быть заложниками господина Орбана.

Я убежден, мы должны найти положительные решения”, — сказал политик.

Ранее УНН сообщал о том, как Виктор Орбан заявил в четверг, что “гордится” своими контактами с президентом россии путиным.

Тем временем в ЕС ожидают все больше проблем с Будапештом.

Как сообщил The Guardian высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности, недавняя встреча Орбана с путиным в Пекине, и риторика венгерского премьера — “вызывает вопросы о том, можем ли мы все еще доверять этой стране как союзнику и партнеру”, передает УНН.