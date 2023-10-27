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Зеленский провел военный кабинет: говорили о техническом обеспечении контрнаступления и обороны

Зеленский провел военный кабинет: говорили о техническом обеспечении контрнаступления и обороны

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях и обеспечении нашей обороны и наших наступательных действий. В частности, говорили о важности дальнобойного оружия и ракет. Подробностями совещания с военными Владимир Зеленский поделился с украинцами в своем ежедневном видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях. Купянск, Бахмутское направление, Авдеевка, Марьинка и Мелитопольское направление. Обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий. В частности, дальнобойным оружием и ракетами. Я благодарю всех воинов, которые крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя тоже существенно увеличила российские потери. Именно так и надо!”, — подчеркнул Президент.

Детали

Во время своего видеообращения глава государства также поблагодарил западных партнеров, которые поддерживают Украину в борьбе за свои территории. В частности, Зеленский отметил значимость мощного пакета от Германии. Где среди прочего Украине до зимы обещают передать новые системы ПВО и ракеты к ним, а также еще одну установку дальнобойных ракет “Айрис-Т”.

Обсудили с Премер-министром Сунаком совместные дальнейшие шаги для усиления нашей обороны. В частности, это ПВО и антидронные средства.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком 27 октября. Во время этой встречи Зеленский рассказал британскому премьер-министру о неудачных попытках российских войск окружить Авдеевку и актуальных потерях врага.

Источник: УНН
Теги: ПВО, военная помощь, оборона, война, война с Россией, наступление, военный кабинет, Владимир Зеленский
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